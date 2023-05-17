Ankara-Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Ankara-Sivas hızlı tren bileti nasıl alınır?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:19

Güncelleme: 17.05.2023 - 15:19

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açıldı. Söz konusu hat ile Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN SEFERLERİ



Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.

Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlandı. Yurttaşların internetten ve gişelerden ulaşabildiği biletlerin tamamı rezerve edildi.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünden satın alabilirisniz.



ANKARA-SİVAS HIZLI TREN DURAKLARI

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.







