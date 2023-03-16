YHT hattında yüksek gerilim hattı koptu: Seferler aksadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yüksek gerilim hatlarında kopma meydana gelmesi nedeniyle seferler 2 saat aksadı.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:06
YHT hattında yüksek gerilim hattı koptu: Seferler aksadı
Abone Ol google-news

Bilecik-Osmaneli YHY hattına Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait yüksek gerilim hattı koptu. Bu esnada İstanbul-Konya seferini yapan 06.45 YHT seferi yapan tren Bilecik yakınlarında beklemeye alındı.

Hatta yapılan çalışma nedeniyle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul arasındaki seferlere de ara verilirken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası seferler devam etti. 



YHT Bilecik

İlgili Haberler

Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi

Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi
Yarıyıl tatili için YHT seferlerine düzenleme

Yarıyıl tatili için YHT seferlerine düzenleme
Ankara-İzmir YHT hattı projesi için ‘TL’yle yapılıyor' denilen ihale Avro ile yapıldı

Ankara-İzmir YHT hattı projesi için ‘TL’yle yapılıyor' denilen ihale Avro ile yapıldı

En Çok Okunan Haberler