Ankara Tabip Odası: Aile Sağlığı Merkezleri alarm veriyor!
Ankara Tabip Odası, reçete başvurusu için başvuran yurttaşlar ile '40 kat artan' koronavirüs şüphesi hastaların aynı anda sağlık hizmeti almasına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Tabip Odası, SGK'ya kronik ilaç kullanım raporu olan hastaların eczaneden ilaç teminini tekrar yürürlüğe koyması için çağrı yaptı.
Tabip odasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çoğu risk grubunda olan ve ilaç reçete edilmesi için başvuran yurttaşlar ile '40 kat artan' Covid-19 şüphesi olan hastalar aynı fiziki ortamda sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Daha önce de uyardık vakalar '40 kat' arttı; yine yeniden uyarıyoruz: SGK kronik ilaç kullanım raporu olan hastaların eczaneden ilaç teminini tekrar yürürlüğe koymalıdır" denildi.
!?!? Aile Sağlığı Merkezleri Alarm Veriyor!— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) July 21, 2022
SGK kronik ilaç kullanım raporu olan hastaların eczaneden ilaç teminini tekrar yürürlüğe koymalıdır. pic.twitter.com/smBhQESPeW
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