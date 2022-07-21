Ankara Tabip Odası: Aile Sağlığı Merkezleri alarm veriyor!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:03

Ankara Tabip Odası, SGK'ya kronik ilaç kullanım raporu olan hastaların eczaneden ilaç teminini tekrar yürürlüğe koyması için çağrı yaptı.

Tabip odasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çoğu risk grubunda olan ve ilaç reçete edilmesi için başvuran yurttaşlar ile '40 kat artan' Covid-19 şüphesi olan hastalar aynı fiziki ortamda sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Daha önce de uyardık vakalar '40 kat' arttı; yine yeniden uyarıyoruz: SGK kronik ilaç kullanım raporu olan hastaların eczaneden ilaç teminini tekrar yürürlüğe koymalıdır" denildi.



