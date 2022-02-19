Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür: ‘Gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Covid-19 salgınında tedbirlerin gevşetilmesiyle vaka ve vefat sayıları rekor kırarken, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasında pek çok yer “düşük riskli” anlamına gelen mavi renge büründü.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da önceki gün “maskelerin ne zaman çıkacağı gibi konularda açıklama yapacağını” söylediğini anımsatarak, “Gerçekleri gizleyerek vatandaşın gözünde salgın yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın karantina sürelerini düşürmesi ve tarama testlerini kaldırması ardından, Türkiye’de günlük vaka ve ölüm sayıları tırmanışa geçti. Koca ise virüsün güç kaybettiğini savunarak, “En kötü günler geride kaldı” açıklamasını yaptı. Koca çarşamba günü yaptığı açıklamada da önümüzdeki hafta “maskelerin ne zaman çıkacağı gibi konularda bilgilendirme yapacağını” duyurdu.

Bu sırada HES uygulamasında ise pek çok yerin “düşük riskli” anlamına gelen mavi renge büründüğü görüldü. Yurttaşlar, uygulamadaki haritayı açtıklarında vaka sayılarıyla çelişen bir görüntüyle karşılaştı.

Baytemür, “Haritanın bir gerçekliği yok. Hatta resmi vakalar bile çok fazla. Etimesgut’ta bile günlük 1800 tane test yapılıyor. Bakanlığın paylaştığı tablolarda bu kadar sık hata olmasının bir nedeni bilgisizlik biri de gerçekleri gizlemek. Gerçekleri gizleyerek vatandaşın gözünde salgın yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa resmi rakamlarda bile günlük 200 üstü ölüm var. İnsanların öldüğü ortamda salgın yok gibi davranmak çok tehlikeli olur” diye konuştu.