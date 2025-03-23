Ankara tutuklamaya karşı İmamoğlu’na sahip çıkıyor: 'O yine de kazanır'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:37

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:37

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı önseçim, Başkent’te yoğun ilgiyle başladı. Seçimin tek adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma haberinin sabah erken saatlerde gelmesine karşın, yurttaşlar CHP’nin belirlediği sandık yerlerinde kuyruklar oluşturdu.

Özellikle parti üyesi olmayan yurttaşlar için kurulan Dayanışma Sandıkları’nda daha çok kişinin oy kullandığı görüldü. Sandıklara ilgi, CHP’nin gece protestolarını yürüttüğü Güvenpark’tan başladı. Güvenpark’taki CHP İl Başkanlığı’na giden yurttaşlar nerede oy kullanabileceğini sorunca, en yakındaki sandığın olduğu Çankaya İlçe Başkanlığı’na yönlendirildi. Burada sandık başında oy kullanırken Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, hikayelerini “İstanbul’dan iş için Ankara’ya geldim, oyumu da kullanmak istedim”, “Düğün için şehir dışından geldik, o sırada destek vermek istedik” gibi ifadelerle anlattı. Oy kullananlar arasında AKP üyesi olduğunu söyleyenler de oldu. Sandık başına yine Ankara’nın çevre illerinden gelenler de vardı.

''TUTUKLANSA DA KAZANACAK''

İmamoğlu’nun tutuklama kararını sandık başında oy kullanırken değerlendiren yurttaşlar “Bu süreç geçip gidecek, tabii ki Ekrem Başkan kazanacak”, “Biz umutluyuz, bu yaşadığı ne ki? O yine yanımızda olacak, seçimleri de kazanacak” gibi yorumlar yaptı. Partililer “Diploması iptal edildi, adaylığı engellenecek” gibi yorumları ise tersleyerek karşıladı ve “Hiçbir şey olmaz. Buradayız, onu destekliyoruz. Adayımız olacak, kazanacak” gibi karşılıklar verdi.