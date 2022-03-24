Ankara ulaşımında yeni karar
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin 24 saat ulaşım hizmetini pandemi döneminde kısıtlamıştı. ABB’nin açıklamasına göre, normalleşme sürecinde olumsuz etkilerin büyük ölçüde azalması ve yurttaşlardan gelen talep üzerine 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlatılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı.
Ankaralılardan gelen talebi değerlendiren Ego Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı.
Gece seferlerinin gerçekleştirileceği semt, güzergâh ve sefer saatleri şöyle:
- 107-6 Ulus- Gölbaşı Toki- Gölbaşı
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 183-6 Ulus - Sinan Cad. – Dikmen
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 185-6 Ulus - Oran Sitesi
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
(03:00,04:30) Kızılay (03:30,05:00) Semt
- 253-6 Kızılay - İncirli – Atapark
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00 ) Semt
- 261-6 Kızılay – Kasalar
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. – Bağlum
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 279-6 Kızılay – Yükseltepe
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 284-6 Kızılay - Esertepe – Ovacık
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. – Ovacık
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay – Bağcılar
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. – Altmışevler
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin – Zirvekent
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 355-6 Kızılay - Sıhhiye - Uluszerdalitepe - Yeşilbayır – Mamak
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 504-6 Yenikent - Ortapınar Toki - İlksan Toki - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 510-6 Sincan - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 540-6 Eryaman - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent
(03:00,05:00 ) Kızılay (02:00-04:00 ) Semt”
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