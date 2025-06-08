Ankara Üniversitesi’nde film gösterimine çifte sansür: Rektörlük ve fakülteden engel

Ankara Üniversitesi rektörlüğü, üniversiteye bağlı Kırmızı Koltuk Sinema Kulübü’nün öğrencilere yönelik film gösterimlerini iptal etti. Gösterimi yapılacak her film için 2 hafta önceden okul yönetiminden izin alınmasına karşın rektörlük, gösterime 3 gün kala önce ‘Kurak Günler’ isimli filmin gösterimini iptal etti. Öğrencilerden oluşan kulüp, söz konusu filmin iptalinin üzerine ‘V for Vendetta’ adlı eserin gösterimini yapmak istedi. Bu gösterim ise Hukuk Fakültesi yönetim kurulu tarafından onay görmedi.

Ankara Üniversitesi bünyesinde okuyan öğrenciler tarafından oluşturulan Kırmızı Koltuk Sinema Kulübü, Ankara Üniversitesi rektörlüğünün ‘sansürüne’ uğradı. Düzenli olarak film gösterimi yapan kulüp, geçtiğimiz ayın 16’sında Hukuk Fakültesi’nin salonunda ‘Kurak Günler’ isimli filmin gösterimini yapmak için fakülteye yazı yazdı. Gösterimden 2 hafta önce yapılan görüşmeler sonucunda, fakülte tarafından film gösterimine onay verildi. Kulüp, gösterime onay verilmesiyle gösterime katılacak öğrenci listelerini hazırladı. Kulüp yöneticileri, üniversitenin SKS biriminin mesajlaşma uygulamasındaki grubundan etkinliğin duyurusunu geçmek istedi. Duyuru, grup yöneticisinin onayına sunulduğunda kulüp yöneticileri, “Bu filmin gösterimi için yönetimden izin aldınız mı” sorusuyla karşılaştı. Sorulan soruya izin alındığı yönünde yanıt verilmesine karşın SKS’den filmin duyurusuna onay çıkmadı. Hemen ardından Hukuk Fakültesi’nden gelen bilgi notuyla, film gösteriminin rektörlük tarafından gelen bir yazıyla gösterime 3 gün kala iptal edildiği öğrenildi. SKS ile iletişime geçen kulüp yöneticileri, konuyla ilgili dönüş yapılacağına ilişkin söz verilmesine karşın dönüt alamadı. Söz konusu filmin gösteriminin iptali sonucunda, öğrenciler ‘V for Vendetta’ isimli filmin gösterimi için izin almak istedi. Bu istek ise, Hukuk Fakültesi yönetim kurulunca onay görmedi.

‘YASAKLAMAYI KABUL ETMİYORUZ’

Olayların ardından kulüp yönetimi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, “Fakülte dekanlığı tarafından filmin Rektörlük tarafından uygun görülmediği ve ya iptal etmemiz ya da filmi değiştirmemiz gerektiği bildirildi. Kırmızı Koltuk Yönetimi olarak, bize ve üyelerimize yapılan bu saygısızlığı ve bu yasaklamayı kabul etmiyoruz. Bu reddedişin ardındaki zihniyetin karşısındayız. Gösterimini yapacağımız filmin içeriğinde okulda göstermeye uygun olmayacak herhangi bir sahne bulunmamakta” ifadelerine yer verildi. Öğrenciler sansürler üzerine filmi okul dışında bir yerde izledi.