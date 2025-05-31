Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn hekimleri, şiddete karşı iş bıraktı: ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’

İntörn hekimler, şiddete uğrayan meslektaşlarına destek vermek amacıyla "İntörn hekim köle değildir", "Hekim susarsa sağlık susar", "Hekime şiddeti normalleştirme", "Sağlıkta şiddet sona ersin" gibi sloganlarla basın açıklaması yaptı. Eyleme, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Karakoç, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun ve Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala da destek verdi.

İntörn hekimler adına yapılan açıklamada, 27 Mayıs’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli bir intörn hekimin, triyaj görevini yaparken bir hasta yakını tarafından hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, bu şiddet olayının ilk olmadığı vurgulandı:

“Olayın gerçekleştiği sırada güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesi ve olay sonrasında çocuk acil öğretim üyelerinin kararıyla, saldırganın tam da arzuladığı gibi; hastasının sıra ve triyaj kuralları gözetilmeden, ödüllendirilircesine müşahedeye alınıp işlemlerin hızlandırılması, biz geleceğin hekimlerini derinden yaralamıştır.”

İntörn hekimler, şiddeti teşvik eden ya da görmezden gelen tutumlara karşı sert bir duruş sergiledi: “Pasif bir hareket dahi olsa kınamaktan çekinen, anlamsız gören, mağduru suçlayan, sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, normalleştiren, hatta bazen görünmez hale getirmeye çalışan bu tutumun karşısındayız.”

“ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ BİZİM YANIMIZDA OLMALI”

İntörn hekimler, bu olayda sadece bir meslektaşlarının değil, tüm hekimlerin zarar gördüğünü belirterek, öğretim görevlilerinden daha güçlü bir destek beklediklerini ifade etti:

“Bizler, tıbbın en temel ilkesini yani ‘önce zarar verme’ ilkesini benimseyerek yetişiyoruz. Aynı duyarlılığı, bizlere rehberlik etmesi gereken akademik kadrolardan da bekliyoruz çünkü bu olayda zarar gören sadece bir arkadaşımız değil, hepimiziz.”

Açıklama, güvenlik ve şiddetle mücadelede daha etkin önlemler alınması gerektiğini vurgulayan bir çağrı ile sonlandırıldı.

ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN ÇÖZÜM TALEPLERİ

İntörn hekimler, sağlıkta şiddetle mücadelede daha etkin yasal düzenlemeler yapılmasını, öğrenci ve intörn hekimlerin güvenliğinin öncelikli olarak ele alınmasını talep etti. Ayrıca, şiddeti teşvik eden tutumlara karşı yaptırımlar uygulanmasını ve üniversite hastanelerinde hekimlik mesleğinin onurunu koruyacak bir eğitim ortamı sağlanmasını istediler.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

Sağlıkta şiddetle mücadelede daha etkin yasal düzenlemeler yapılmalı.

Öğrenci, intörn ve asistan hekimlerin güvenliği birincil öncelik olarak ele alınmalı.

Şiddeti teşvik eden ya da görmezden gelen tutum ve davranışlara karşı yaptırımlar uygulanmalı.

Tıp eğitimini öncelemesi gereken üniversite hastanelerinde, sağlık hizmetinde performans baskısı ve popülist uygulamalar sonucunda hiçe sayılan hekimlik mesleğinin değerini ve meslek onurunu koruyacak bir eğitim ve çalışma ortamı sağlanmalı.

İntörn ve asistan hekimlerden sorumlu öğretim görevlileri, hekimlerin arkasında yer almalı, söylemleriyle yol göstermeli, problemlerimizde meydanlarda da boy göstermeli.

Eyleme katılan hekimler, tüm sağlık çalışanlarını ve sağlık emekçilerini dayanışmaya çağırarak, birlikte ses çıkarmanın önemini vurguladılar.