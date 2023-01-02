Cumhuriyet haberleştirmişti: Hakkâri Üniversitesi’nde açılan adrese teslim o ilan iptal edildi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Gazetemizin “Rektörün sicili kabarık: Adrese teslim atamalara dur diyen yok” başlığıyla gündeme getirdiği Hakkâri Üniversitesi’nde açılan adrese teslim atama ilanı iptal edildi. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için açılan ilanda, programla ilgisi olmamasına karşın “Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olmak ve nasturi ayaklanması hakkında çalışmalar yapmış olmak şartı aranmıştı.

Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada “28.12.2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi Gazete ve Türkiye gazetesinde aslına uygun olarak yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi kadro ilanımız iptal edilmiştir” denildi. YÖK Tez ve YÖK Akademik platformlarına göre doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış ve Nasturi olaylarının naratif teori bağlamında analizi üzerine çalışmaları olan akademisyen sayısı yalnızca bir olduğu ortaya çıktı.