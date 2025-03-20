Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere biber gazı ile müdahale: Yerleşkeden çıkmaya izin yok!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:24

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:34

Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler yerleşkenin giriş kapısından Güneş Meydanı’na doğru yürümeye başladı. Öğrenciler yürüyüş sırasında “Üniversite ayakta iradesine sahip çıkıyor” pankartı taşıdı.

Güneş Meydanı’nda “Ankara Üniversitesi Öğrenciler” adıyla okunan basın açıklamasında; “Atadığı rektörler aracılığıyla üniversiteleri kendi arka bahçesi haline getiren AKP, açıkça kuralsız ve hukuksuz bir sürecin başlamasını sağladı. Sürecin hukuksuz olduğu çok net bir gerçek olsa da AKP saldırılarının asıl niteliği ortadadır. AKP, ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘terör’ gibi gerçek dışı gerekçelerle seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere siyasal alanın tümüyle tasfiyesine başlamıştır. Siyaseti büsbütün olarak sandığa indirgeme girişiminde bulunan AKP, bu hamleyle siyasal alanı ve yurttaşlığı tasfiye etmeyi hedeflemekteydi. Düzen siyasetinin ise, AKP'nin bu hamlesine adeta çanak tutuşu, AKP'yi geriletmemiş, aksine halkı daha da edilgenleştirerek siyaset alanının dışına itmiş ve siyasal alanın iktidar eliyle daraltılmasına hizmet etmiştir” denildi.

‘HALKIN İRADESİNE YÖNELİK SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ’

“İktidardan ya da temsil ettiği kurumlardan, sorunların çözümüne yönelik bir hamle beklemenin AKP’nin suçlarına ortak olmaktan öteye varamayacağı açıktır” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tablo ne kadar iç karartıcı olsa da Ankara Üniversitesi öğrencileri olarak bu tabloyu tersine çevirmenin yolunu biliyoruz. Seçme seçilme hakkı dahil siyasal özgürlüklerimizi kazanmanın tek yolunun, AKP’ye ve temsil ettiği sermaye düzenine karşı birlikte mücadele etmekten geçtiğinin farkındayız. AKP; baskılarla, gözaltılarla ve yargı sopasıyla halkı susturabileceğini sanıyor ama yanılıyor. İstanbul Üniversitesi’nden ODTÜ’ye sıçrayan bu ateşi Ankara Üniversitesi’nde yükseltiyoruz, sokağa taşıyoruz. Bizler öğrenciler olarak halkın iradesine yönelik saldırılara izin vermeyeceğiz. Üniversitelerden yükselttiğimiz sesi memleketin bütününe yayacak, halkın mücadelesini örgütleyeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE!

Öğrenciler, yerleşkede eylemlerini tamamlamak için üniversiteden çıkmak isterken barikatları aşmaya çalıştı. Öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi.

Öğrencelere dışarıdan desteğe gelenler de yol kenarında ablukaya alındı. Polislerin 'Yapılan eylem hukuka aykırı' anonsuna karşın öğrenciler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı ve İzmir Marşı söyledi.

Ardından dışarıda kalan öğrenciler içeri sokulurken biber gazı müdahalesi de devam etti. Üniversite içerisindeki öğrencilerin yerleşkeden dışarı çıkılmasına izin verilmiyor.