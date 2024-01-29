Ankara Üniversitesi’nden 'Alper Gezeravcı' kararı

Ankara Üniversitesi'nde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesi'nin yer aldığı yerleşkeye, 'Türkiye'nin ilk astronotu' olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın ismi verildi.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:35
Ankara Üniversitesi’nden 'Alper Gezeravcı' kararı
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Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından kurulan ve 26 Ağustos 1963'te İncek'te resmi açılışı yapılan Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye, 'Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi' ismi verilmesi teklifi, 624. Senato Toplantısında senato üyelerinin onayına sunuldu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.


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