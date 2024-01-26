Alper Gezeravcı’dan uzayda yemek paylaşımı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:57

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Alper Gezeravcı paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi!" ifadelerini kullandı. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, "İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, "Afiyet olsun" dedi.