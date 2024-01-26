Alper Gezeravcı’dan uzayda yemek paylaşımı
Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda astronot arkadaşları ile yemek yediği anları paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Alper Gezeravcı paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi!" ifadelerini kullandı. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, "İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!" ifadelerine yer verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, "Afiyet olsun" dedi.
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