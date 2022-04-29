Meteoroloji'den 75 ile sağanak uyarısı!
Meteoroloji 29 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre bayramda yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile K. Maraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 9°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GÜMÜŞHANE 8°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, G. Antep ve Kilis dışında kalan diğer illerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
SİİRT 15°C, 22°C
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RAMAZAN BAYRAMINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak cumartesi günü yurt genelinde etkili olmaya başlayacak. Bayram boyunca bölge bölge devam edecek.
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