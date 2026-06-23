Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara Valiliği duyurmuştu: TKP’den NATO Zirvesi öncesinde gösteri yasağına iptal davası

Ankara Valiliği duyurmuştu: TKP’den NATO Zirvesi öncesinde gösteri yasağına iptal davası

23.06.2026 17:25:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ankara Valiliği duyurmuştu: TKP’den NATO Zirvesi öncesinde gösteri yasağına iptal davası

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi öncesinde kentte toplantı ve gösterilere yönelik aldığı yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. TKP zirveye karşı 5 Temmuz’da Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'da 7-8 Temmuz günlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından kent genelinde 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik kısıtlama kararı alındı.

Karara tepki gösteren TKP, düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurduğunu açıkladı. TKP tarafından açılan davada 26 maddeyle Valilik kararının hukuksuz olduğu savunuldu.

TKP daha önce, "NATO onursuzluk ve ölümdür. Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm" sloganıyla zirveye karşı 5 Temmuz’da Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. 

"MÜCADELEYİ BİRLİKTE YÜKSELTMEYE ÇAĞRIYORUZ"

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Ankara Valiliği 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin kentte 13 gün sürecek utanç verici bir yasaklama kararına imza attı. Dünyanın en büyük terör örgütü NATO’nun liderleri Ankara’ya gelecek diye başkentte NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanmasını öngören bu karara karşı partili avukatlarımız bugün yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır.

Bu ülkenin sahibi ne NATO temsilcileri ne de onların işbirlikçileridir. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin tüm yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini, onurlu halkını emperyalizme karşı mücadeleyi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

TKP, geçen günlerde NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanacağına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Ankara’da NATO’yu hak ettiği gibi karşılamak, on binlerce kişiyle bu emperyalist haydutluğun karşısına dikilmek bu ülkenin yurtseverlerinin, cumhuriyetçilerinin, devrimcilerinin, komünistlerinin boynunun borcudur. Bu miting bu anlamıyla sadece TKP’nin değil, ülkemizin tüm onurlu yurttaşlarının ve emperyalizme karşı samimi olarak mücadele yürütenlerin mitingidir" ifadesi kullanılmıştı.

İlgili Konular: #Ankara #TKP

İlgili Haberler

NATO Zirvesi öncesi ev baskınları: DEM Parti'den sert tepki
NATO Zirvesi öncesi ev baskınları: DEM Parti'den sert tepki DEM Parti MYK, NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda 200’ü aşkın kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, yurttaşların derhal serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada, NATO protestolarının suç olmadığı vurgulanırken, zirve kapsamında uygulanan yasaklarla Ankara’nın “adeta açık cezaevine çevrildiği” savunuldu.
Tülay Hatimoğulları'ndan NATO Zirvesi öncesi gözaltılara tepki: 'Hak ve özgürlüklere saldırıdır'
Tülay Hatimoğulları'ndan NATO Zirvesi öncesi gözaltılara tepki: 'Hak ve özgürlüklere saldırıdır' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, NATO Zirvesi öncesi Ankara’da yapılan gözaltı operasyonlarını eleştirdi, Valilik yasaklarına karşı dava açtıklarını söyledi. Hatimoğulları, Kobani Davası tutuklularını ziyaret ettiğini de belirterek siyasi davaların düşmesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.
'NATO Zirvesi' baskınları devam ediyor: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi de gözaltına alındı!
'NATO Zirvesi' baskınları devam ediyor: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi de gözaltına alındı! Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'le Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da alındı.