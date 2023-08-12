Ankara Valiliği’nden 'aşırı sıcak hava' uyarısı
Ankara Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde seyredeceğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Ankara Valiliği, yeni haftayla birlikte yeniden ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı Ankaralı yurttaşları uyardı.
Valiliğin açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken özellikle yaşlıların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları istendi. Ankara’da sıcaklıkların yeni haftayla beraber 38 dereceye yükselmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden gerçek!
- Hangi belediyeler selle mücadeleyi yok sayıyor?