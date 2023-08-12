Ankara Valiliği’nden 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 20:43

Güncelleme: 12.08.2023 - 20:43

Ankara Valiliği, yeni haftayla birlikte yeniden ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı Ankaralı yurttaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken özellikle yaşlıların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları istendi. Ankara’da sıcaklıkların yeni haftayla beraber 38 dereceye yükselmesi bekleniyor.