Ankara Valiliği’nden 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde seyredeceğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 20:43
Ankara Valiliği’nden 'aşırı sıcak hava' uyarısı
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Ankara Valiliği, yeni haftayla birlikte yeniden ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı Ankaralı yurttaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken özellikle yaşlıların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları istendi. Ankara’da sıcaklıkların yeni haftayla beraber 38 dereceye yükselmesi bekleniyor.


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