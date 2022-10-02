Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

02 Ekim 2022 Pazar, 07:32

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.