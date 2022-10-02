Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

DHA
02 Ekim 2022 Pazar, 07:32
Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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