Meteoroloji'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
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