Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
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