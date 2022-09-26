Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:42
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.


Gökçeada Bozcaada Fırtına Feribot feribot seferleri

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