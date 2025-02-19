Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’

Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara’da kar yağışının azaldığını belirterek eğitime ara verilmesine gerek duyulmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:11

Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ankara’da kar yağışının azaldığını dile getirerek eğitime ara verilmesine gerek olmadığını bildirdi. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."


Etiketler: #Ankara #kar tatili

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul'da bir ilçede kar tatili ilan edildi

Son dakika... İstanbul'da bir ilçede kar tatili ilan edildi
20-21 Şubat üniversitelerde kar tatili var mı? Üniversitelerde kar tatili oluyor mu?

20-21 Şubat üniversitelerde kar tatili var mı? Üniversitelerde kar tatili oluyor mu?
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İstanbul'daki 'kar tatili' kararına tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İstanbul'daki 'kar tatili' kararına tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler