Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 23:08

Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle yurttaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: