Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 16:34
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, resmi X sosyal medya hesabından duyuru yaptı. 

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden son alınan verilere göre; kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


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