Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Ankara Valiliği, resmi X sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden son alınan verilere göre; kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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