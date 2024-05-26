Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 16:34

Güncelleme: 26.05.2024 - 16:34

Ankara Valiliği, resmi X sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden son alınan verilere göre; kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.