Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:26
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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