Ankara Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı
Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
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