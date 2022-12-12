Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için yurttaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada yurttaşların; sel, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:29
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Ankara sağanak yağış meteoroloji hava durumu

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