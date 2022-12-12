Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, yarın için yurttaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada yurttaşların; sel, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 12, 2022
Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (13.12.2022) Ankara’nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/YZWfyrSK0w
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