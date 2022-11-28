Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı: Sağanak geliyor!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz'in batısında etkili olması bekleniyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK

Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre yarın Başkent 10 derece yağmurlu, İstanbul 14 derece yağmurlu ve İzmir 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

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