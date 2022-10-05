Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları ani su baskınları ve sellere karşı uyardı.

(İHA)
05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:05
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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