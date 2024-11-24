Ankara Valiliği'nden 'don' ve 'buzlanma' uyarısı!
Ankara Valiliği'nce dün kent genelinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklarının hızla düşmesi sonucu meydana gelen don ve buzlanma olaylarının ardından uyarılarda bulunuldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu birçok yerde karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtildi.
Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumların teyakkuza geçirildiği belirtilerek, gerek yardım faaliyetleri gerekse de güvenli ulaşım için il genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
"KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemlerinin hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 'kış lastiği uygulamasına' riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir."
BASIN AÇIKLAMASI— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 24, 2024
23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 21.00 itibariyle ilimiz genelinde yoğun kar yağışı etkili olmuş ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu ilimizde birçok alanda karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana gelmiştir.
Kapanan yollar ve… pic.twitter.com/VEEh6X9ln7
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- Tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine mühür
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite
- Yıkımda son perde