Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. AFAD ildeki son durumu aktardı.
Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) August 15, 2022
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, AFAD Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
?? Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle;— AFAD (@AFADBaskanlik) August 15, 2022
??Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, @AFAD_Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir.
??Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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