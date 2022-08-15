Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:16

Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) August 15, 2022

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, AFAD Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.