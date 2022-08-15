Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. AFAD ildeki son durumu aktardı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:16
Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA 

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, AFAD Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


Ankara Ankara Valiliği Vasip Şahin

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