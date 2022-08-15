Ankara’da etkili olan fırtınadan AFAD başkanlığı binası etkilendi: Duvarları uçtu
Ankara'da yaklaşık 1 saat süren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Dumlupınar Bulvarı üzerindeki binası etkilendi. Binanın çatı katına yakın olan bölümündeki duvarlar uçtu.
İstanbul, Bursa, Yalova'nın ardından Ankara'da bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Eskişehir Yolu üzerindeki AFAD'ın Başkanlık binası da fırtınadan etkilendi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın duvarı uçtu. Uçuşan duvar parçaları, Başkanlık binasının bahçesine düştü.
Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "AFAD binasının yağmur ve fırtınadan sonraki hali" dedi.
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