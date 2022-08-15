İstanbul'dan sonra Ankara'da da adliyenin tavanı çöktü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:49

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü.

Yaşanan kazadan sonra adliye personelleri güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.

Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda da Anadolu Adliyesi’nde benzer bir olay yaşanmıştı. İstanbul Kartal'da bulunan ve yüzölçümü olarak dünyanın en büyük adliyesi unvanını taşıyan adliyede, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavanda çökme yaşanmıştı.