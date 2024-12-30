Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:02

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:02

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Ankara ve Diyarbakır illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik 'Demir Kıran-1 Operasyonu' düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 137 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında; Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada; 287 sentetik hap, bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 hassas terazi, 9 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.