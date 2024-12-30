Sahte gündem uyuşturucusu

30 Aralık 2024 Pazartesi

Dinci “nas” ve Kuran ayeti politikası nedeniyle faizlerin düşürülmesiyle Türk Lirası’nın radikal biçimde değer kaybetmesinin ve onunla birlikte ortaya çıkan yüksek enflasyonun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz, bütün şiddetiyle halkı ezmeye devam ediyor.

Tarım, sanayi ve teknoloji alanında yeterli bir üretim ekonomisinin olmaması, ayrıca Türkiye’deki teokratik ve monarşik diktatörlük düzeninden dolayı yurtdışından ve yurtiçinden ülkeye ekonomik yatırımın gerçekleşmemesi nedeniyle, AKP iktidarı değişmeden ekonomik krizin aşılması, kategorik bir olanaksızlıktır.

Bu kesin ve mutlak gerçeği kavrayabilecek akıl kapasitesine sahip olmayanlar, söz konusu ekonomik krizin ve onun neden olacağı sosyal krizin içinde yok olmaya mahkûmdur. Bu hem özel sektördeki ve kamu sektöründeki kurumları hem de tek tek vatandaşları kapsamaktadır.

Bu gerçeği kavrayanların azınlıkta kalması durumunda, onlar da bu krizin yaratacağı akıntıda yok olup gideceklerdir. Bu nedenle çoğunluğa ulaşacak şekilde örgütlenmek, tüm görüş ayrılıklarına rağmen, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi çerçevesindeki bir ortak noktada birleşmek ve bölünmemek yaşamsal önemdedir.

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AKP ve MHP, gündemi değiştirmek, ekonomik krizi unutturmak ve muhalefeti bölüp parçalamak için elinden geleni yapmaktadır. Önce terör örgütü PKK ile bir görüşme süreci başlattılar; arkasından CHP’li ve DEM’li belediyelere kayyum atadılar, Esenyurt Belediye başkanını tutukladılar; son olarak da Suriye’deki rejim değişikliğinden sahte bir zafer türettiler.

Bu olayların Türkiye’nin gerçek ve öncelikli gündeminde hiçbir karşılığı olmadığı gibi, PKK ile müzakere, kayyum ataması ve Suriye’deki meşru yönetimin şeriatçı teröristler tarafından devrilmesi, Türkiye’ye yarar değil, felaket getirecek gelişmelerdir.

AKP’nin ve MHP’nin, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden bu gelişmeleri, Türkiye’nin yararına gelişmeler gibi sunarak halkı aldatması, AKP’yi ve MHP’yi yönetenlerin Türkiye’nin değil, kendi iktidarlarının güvenliğini düşündüklerinin kanıtıdır.

Türkiye’de asgari ücretle veya emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ve işsiz olan onlarca milyon insan yoksulluk sınırının altında mücadele verirken, AKP ve MHP sahte bir gündemle halkı uyutmaya ve uyuşturmaya devam etmektedir!

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Son olarak, mezuniyet töreninde anayasanın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti üzerine ant içen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olduklarını hatırlatan teğmenlerin disipline sevk edilmelerini protesto etmek için her ilde toplanılarak medya duyurusu yapılması çağrısında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı, kendisi bazı AKP’li siyasetçiler tarafından darbeci ilan edildi!

Aslında, anayasanın 34. maddesi tarafından tanınan izinsiz gösteri yapma hakkını ve anayasanın 25., 26. ve 28. maddeleri tarafından bir hak olarak tanınan düşünceyi ifade, yayma, medya özgürlüğünü yok sayan AKP’nin bu faşist zihniyeti darbecidir!

Anayasanın, laiklikle; bağımsız yargıyla; düşünceyi ifade, yayma, örgütlenme ve medya özgürlüğüyle ilgili 2., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 24., 25., 26., 28., 34., 138. maddelerini ihlal ederek anayasal düzeni yıkan ve sivil darbe yapan AKP hükümetidir!

15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütlenmesinin daha önce devletin içinde kadrolaşmasını sağlayan da AKP iktidarıdır.

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin resmi ve meşru yönetimi olarak tanınan Beşşar Esad hükümetinin devrilmesi için ÖSO, SMO, HTŞ gibi köktendinci terör örgütlerini destekleyerek Suriye’de hükümetin darbeyle devrilmesinin yolunu açan yine AKP iktidarıdır!

Darbecilerin bu sahte darbe çığırtkanlığı da anlaşılan, ekonomik sömürü düzenini unutturmak için bir süre daha kullanılacaktır!