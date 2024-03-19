Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:56

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah Programı'na konuk oldu.

"SADECE İŞİMİZİ YAPTIK; REKLAM YAPMADIK"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar satır başları şöyle:

"5 yıl boyunca sadece işimizi yaptık; reklam yapmadık. Benim hakkımda 'Hiç konuşmuyor' diyorlar. Neyi konuşayım. Belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım. Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki 'Ben sana bir görev verdim, işini yap. Başka şeylerle uğraşma' diyor. Bu felsefe bana da uyuyor.

Ben Beypazarı'nda da belediye başkanlığı yaptığımda siyasi demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren durumlarda televizyona çıktım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da güncel konularda mutlaka görüşü vardır, ama belediye başkanının görüşünü açıklaması toplumda kutuplaşmaya neden oluyor. Buna da benim hakkım yok. Sonuçta belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız.

Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor, belediyeye bakışları farklı oluyor. Bu şekilde ben nereye gidersem gideyim şunu net bir şekilde söylüyorum, 'Şurada ne kadar oy çıkmış, şurada çıkmamış' gibi şeylere girmedim.

"HÜKÜMETİN BANA TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"

Ben belediyeciliği şöyle anlıyorum: Asfalt, kaldırım falan değil. Beypazarı'nda 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı, sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya bir yazı asmış, 'Bu yol karayollarına ait, onun için ben yapamıyorum bir sorumluluğum yok' gibi. Ben de karayollarına gideceğim, yaptıramazsam da kendim yapacağım demiştim. Gelir gelmez 6 ayda orayı yaptırdık. Kaç yıl geçti 1999'dan sonra hemen hemen 1-2 kişi ışığa riayet etmediği için kazada vefat etti. Bunların hepsi unutulur, 100 yıldır var gibi gelir. Unutulmayan şey, sosyal belediyecilik, insanların sağlığıyla ilgilenmek, emeklilerin daha konforlu günler geçirmesini sağlamak. Asıl belediyecilik budur.

Sosyal belediyecilik problemlere anında çözüm bulmaktır. Belediye başkanlığım sırasında bir yurt problemi oldu. Bütün Türkiye'de protestolar oldu, Ankara'da olmadı. Aslında hükümetin bana teşekkür etmesi lazım."

"SON İKİ ANKET GELDİ..."

Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'lara çıktığınız doğru mu?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Son iki anket geldi. O civarda anketlerimiz ancak şöyle bir durum var: Yaptığımız simülasyona göre; ilçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz.

2014'te ben şehir merkezinde 80 bin oy öndeydim, ama önde olmama rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019'da seçimi kazandık. 148 meclis üyesinde sayımız 40 kişiydi toplam. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var. Meclis çoğunluğunu elde etmemiz ilçelere bağlı. Adaylarımız iyi. Şu anda gelen anketlere göre; bir iki ilçedeki sonucu lehimize çevirebilirsek, bir ankette 1 puan aşağıda bir ankette 1 puan üzerinde çıkıyor.

Meclis üyeleri seçildiği zaman yaptığım çağrı var: 'Büyükşehir beni seçti, ilçeler sizi seçti' dedim. Ama bir ikisi hariç belediye başkanlarımız benim odamı görmediler daha. Partilerini ilçelerinden fazla seviyorlar.

İnşallah büyük bir farkla kazanacağız. İnşallah meclis üyeliğinde de bir çoğunluğumuz olur."

"TURGUT ALTINOK MAL VARLIĞINI TAM OLARAK AÇIKLAMADI"

Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığına yönelik ise, şunları söyledi:

"Turgut Altınok'un mal varlığını tam olarak açıklamadığı kanaatindeyim. Belediye başkanı olduktan sonra da servetinin de azalmadığı kanaatindeyim. 9 kardeşler. Her bir kardeşe bu kadar mal varlığı kaldıysa tebrik ediyorum. Babamdan bana bir tane ahşap ev kaldı, bir de itibar zenginliği kaldı. Başka bir şey yok."