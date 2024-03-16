Mansur Yavaş'tan Altınok'un 'mal varlığı açıklamasına' ilk yorum: 'Çok da zor değilmiş'

Yayınlanma: 16.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 16.03.2024 - 16:26

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle'de seçim çalışmaları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığı açıklamasına dair yorumlarda bulundu.

"ÇOK DA ZOR DEĞİLMİŞ"

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığı açıklamasına ilişkin bir soruya Mansur Yavaş, "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece, olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi mal varlığı beyanını paylaşmış ve diğer adaylara mal varlığı açıklama çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok önce 'Mülk benim değil Allah'ın' demişti ardından önceki gün mal varlığını açıkladı.

Altınok'un mal varlığı tartışmalara neden oldu.