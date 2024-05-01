TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler

Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 01.05.2024 - 18:06

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul’da 1 Mayıs için Saraçhane Meydanı’ndaydı. Saraçhane'deki buluşma noktasında bir araya gelen TKP'liler "Kemer sıkma yumruğunu sık" pankartı açtı.

"Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atılan buluşmada, TKP'liler "İşçiler partiye parti iktidara" sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Ardından kalabalık Taksim’e doğru yürüyüşe geçtiğinde polis barikatlarıyla karşılaştı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da Saraçhane'de yaşananlara dair bir değerlendirmede bulundu. Taksim için gösterilen iradenin önemine dikkat çeken Okuyan, yasaklamalara rağmen binlerce kişinin boyun eğmediğinin altını çizdi. Okuyan'ın sözleri şöyle:

"Bugün Türkiye'de binlerce kişi işçi sınıfının mücadele gününün hakkını vermeye çalıştı, çalışıyor. Devam eden mitingler var. Ama herkesin tartıştığı, merak ettiği İstanbul'daki mitingdi. Saraçhane'de bugün Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olarak tarihsel değerinin devam ettirilmesine dönük çok güçlü bir irade sergilendi. Yasaklamalara, tehditlere, provokatif açıklamalara rağmen binlerce kişi Saraçhane'de toplandı. Bu son derece önemli.

Siyasi iktidarın Taksim'e dönük 'güvenlik' gerekçesiyle yaptığı yasaklamanın olağanüstü saçma olduğu bir kez daha görüldü. İstanbul'un neredeyse yarısında bir sıkıyönetim var. Taksim'de yapılacak bir mitingin güvenliğini almanın çok daha misliyle kaynağı İstanbullulara ve emekçilere bir gün boyunca çile çektirmek için kullandılar. Buna boyun eğilmediğini gösterdi binlerce kişi."

"1 MAYIS'I KUTLAMA YETENEKLERİNE SAHİP DEĞİLLER"

"İşin başka bir boyutu var" diyen TKP Genel Sekreteri, "Taksim" iddiası taşıyan kurumların bugün sergilediği tutumu "sorumsuzca" diye niteledi. Okuyan şunları söyledi:

"Bugün emekçi yığınlar, yoksullar çok tarihsel bir hayat pahalılığı problemiyle karşı karşıyalar. Buna karşı mümkün olduğu kadar kitlesel, kararlı, ne dediği belli olan bir mücadelenin örülmesi gerekir. Bu anlamda bir kez daha gördük ki Türkiye'de 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, zayıflıkları nedeniyle veya siyasi siyasi özellikleri nedeniyle olabilir ama bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler.

'Taksim'e yürüyoruz' büyük bir iddiadır. Bu iddiayı dile getirenlerin kendi aralarında koordine olmaları gerekir. Böyle bir koordinasyon yoktu. Saraçhane'ye çağrı yapan kurumlar arasında bir kararlılık, plan olmadığını gördük. Laf olsun diye 'Taksim'e yürüyoruz' demek kolay ama binlerce insan oraya geldiği zaman o insanların sorumluluğunu üstleneceksiniz ya da 'Gelmeyin, biz kendi üyelerimizle Saraçhane'de toplanacağız' diyeceksiniz."



