Ankara'da 13 ilçe Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:07

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:07

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri dün itibarıyla tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini mevcut belediye başkanı CHP'li Mansur Yavaş kazandı.

İlçelerde ise CHP 16, AKP 8 ilçeyi kazandı. Böylece 2019 yerel seçimlerine göre AKP'den 10, MHP'den ise 3 olmak üzere toplam 14 ilçe CHP'ye, AKP'den 1 ilçe de bağımsız adaya geçti.

CHP, bu seçimde AKP'den Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçelerini aldı. MHP'den ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini aldı. CHP önceki dönemde yönettiği Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerini de kazanarak 16 ilçe belediyesini kazanmış oldu. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan kazandı.

MAMAK, KEÇİÖREN VE GÜDÜL 20 YIL SONRA CHP'YE GEÇTİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde seçimi CHP'nin adayı Veli Gündüz Şahin yüzde 52,82 oy oranıyla kazandı. AKP'nin adayı olan Asım Balcı ise yüzde 36,19 oy oranında kaldı.

Böylece 4 dönemdir AKP'nin yönettiği Mamak, 20 yıl sonra CHP'ye geçti. Yine 3'ü Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olan Turgut Altınok yönetimi olmak üzere, 4 dönemdir AKP'den olan Keçiören ilçesinde de CHP'nin adayı Mesut Özarslan, yüzde 47,78 oy oranıyla sandıktan 1'inci çıktı.

CHP, Güdül'de de 4 dönem sonra yüzde 55,7 oy alan Mehmet Doğanay ile seçimi kazandı.