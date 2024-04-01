İYİ Parti kaç belediye kazandı? İYİ Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmen 5 yıl boyunca yerel seçimlerde görev yapacak başkanları belirledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucu İYİ Parti için kesin olmamakla birlikte netleşti. Peki, İYİ Parti kaç belediye kazandı? İYİ Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:47
İYİ Parti kaç belediye kazandı? İYİ Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi büyükşehirleri kazandı?
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin İYİ Parti'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, İYİ Parti kaç belediye kazandı? İYİ Parti Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

İYİ Parti YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında İYİ Parti 2 milyon 609 bin 802 oy alarak oy oranı Türkiye genelinde yüzde 5,68 oldu. Bu verilere göre İYİ Parti, Yeniden Refah Parti’sinden sonra 4. parti olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

İYİ Parti 1 il, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı. 

İYİ Parti HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

İYİ Parti 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.


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