2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ankara'da 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir Akyol, 14 yaşındaki U.B. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:26
Ankara'da 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
Abone Ol google-news

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Şafak Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir araya gelen U.B. ile Emir Akyol arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. 

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle U.B., üzerindeki Emir Akyol'u yaralayıp kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Ankara çocuk cinayeti bıçaklama

İlgili Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet: 15 yaşındaki çocuk babaannesini katletti!

İzmir'de kan donduran cinayet: 15 yaşındaki çocuk babaannesini katletti!
8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Eşini bıçaklayıp, intihara kalkışan erkek tutuklandı

Eşini bıçaklayıp, intihara kalkışan erkek tutuklandı

En Çok Okunan Haberler