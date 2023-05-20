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İzmir'de kan donduran cinayet: 15 yaşındaki çocuk babaannesini katletti!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddialara göre, 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı olan arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:20
İzmir'de kan donduran cinayet: 15 yaşındaki çocuk babaannesini katletti!
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İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T.T. (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı.

Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi.

Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 


İzmir Cinayet

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