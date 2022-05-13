Ankara’da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
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