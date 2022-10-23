Ankara’da 2 kardeş kavgada öldürüldü
Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü, şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.
Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K’nin bacağına isabet etti.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Adana Demirspor yara aldı!
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!