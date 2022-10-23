Ankara Kitap Fuarı başladı: Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu

18. Ankara Kitap Fuarı, önceki gün ATO Congresium’da yurttaşlara kapılarını açtı. Fuarın ikinci günü yazarlarımız Mustafa Balbay, Üstün Dökmen, Ahmet Yıldız, Mine Kırıkkanat, Ülkün Tansel, Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzaladı.

ANKARA / Cumhuriyet
23 Ekim 2022 Pazar, 02:00
Ankara Kitap Fuarı başladı: Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu
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Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, imza kuyrukları oluştu. Başkentliler, Üstün Dökmen’in “Her Ailede Bir Palandöken Var” konulu söyleşisine yoğun ilgi gösterdi.

Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarda, Cumhuriyet Kitapları yazarları bugün de saat 14.00-18.00 arası A211 numaralı stantta kitaplarını imzalayacak. 


Ankara 18. Ankara Kitap Fuarı Ankara Kitap Fuarı

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