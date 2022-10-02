Ankara'da 2 kişi istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü!

02 Ekim 2022 Pazar, 19:20

Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Ş.’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Ş. ise şarkıyı bilmediğini söyledi.

Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi, Onur Ş.’ye şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Ş.'nin boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Ş.’yi hastaneye sevk etti.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Ş. hayatını kaybederken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.