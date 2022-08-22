Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek

Özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye'de birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:16
Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek
Abone Ol google-news

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, 31 Ağustos'ta Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Eylül'de Ankara Cern Modern'de, 3 Eylül'de ise İstanbul Maslak Uniq'te konser verecek.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan başarılı sanatçı, şubat ayında "Not Scared Of Giants" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.


konser müzik müziksever etkinlik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler