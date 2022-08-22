Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:16

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, 31 Ağustos'ta Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Eylül'de Ankara Cern Modern'de, 3 Eylül'de ise İstanbul Maslak Uniq'te konser verecek.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan başarılı sanatçı, şubat ayında "Not Scared Of Giants" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.