Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek
Özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye'de birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek.
Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, 31 Ağustos'ta Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Eylül'de Ankara Cern Modern'de, 3 Eylül'de ise İstanbul Maslak Uniq'te konser verecek.
Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan başarılı sanatçı, şubat ayında "Not Scared Of Giants" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!