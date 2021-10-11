Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin ölümü ile ilgili yeni gelişme

11 Ekim 2021 Pazartesi, 21:31

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Fahriye G., İbrahim T. ve Arman T. sağlık kontrolünün ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler 2'şer kez "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip oluşturulmuştu.

İki kardeşin kaybolması ile ilgili çocukların annesi Fahriye G., 2015'te evlendiği İbrahim T., üvey oğlu Arman T. 8 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Anne Fahriye G. emniyetteki ifadesinde, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun çalışmadıklarını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek para istediklerini ve darbettiklerini öne sürmüştü.

CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T.'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden kadın, 2019'da ölen babası İsmail G., üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini itiraf etmişti.

Diğer şüphelilerin de iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince kazı başlatılmıştı.

Kazı sonucu Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.