Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

İHA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:34
Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı’nda 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak için denize giren Emin Atik Meral’in cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Atik'in cansız bedeni bugün saat 19.30 sıralarında Polente Burnu'nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Atik'in cansız bedeni belediye cenaze aracına alınarak, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler