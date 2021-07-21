Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı’nda 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak için denize giren Emin Atik Meral’in cansız bedenine ulaşıldı.
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Atik'in cansız bedeni bugün saat 19.30 sıralarında Polente Burnu'nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Atik'in cansız bedeni belediye cenaze aracına alınarak, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.
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