Ankara'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:23

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:23

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurda kaçak yollarla giren veya yasal kalış süreleri bittiği için kaçak konumda bulunan 4 Afganistan uyruklu, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı bulunduğu değerlendirilen 4 kişi ve bunların 19 yakını yakalandı.

Operasyonlarla, düzensiz göçmenler ve "yabancı terörist savaşçı" kapsamında yakalanan 27 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi.