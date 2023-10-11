Sürücünün terk ettiği minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp, dar sokakta bırakıp kaçtığı minibüste Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:51
Sürücünün terk ettiği minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, şüphelendikleri 22 ACE 489 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli timler, durmayıp minibüsüyle kaçan sürücüyü takibe aldı.

Çavuşbey Mahallesi Alacaçeşme Sokak'a giren minibüs dar sokakta ilerleyemeyince sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Minibüste bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis de kaçan sürücüyü arıyor.


EDirne

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