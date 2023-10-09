Muğla açıklarında 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 22:56

Güncelleme: 09.10.2023 - 22:56

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can sallarında kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler 28 kaçak göçmen ile Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen fiber karinalı tekne içerisindeki 15 kaçak göçmeni ve 1 kaçak kaçakçısı şüphelisini karaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Ekipler, Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafında tespit edilen hareketli 2 lastik botu durdurarak içerisindeki 44 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.