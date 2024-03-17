Ankara'da 28 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu TIR'da, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ankara'nın Bala ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu TIR'da, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takip ettikleri 2 TIR'ı yol kontrol noktasında durdurdu. TIR'larda yapılan aramada, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan jandarma, TIR sürücüleri H.S. ve N.K.'yı gözaltına aldı.
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